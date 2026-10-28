दतिया मंडी में धान खरीदी में भाव गिरे तो भड़के किसान, विरोध हुआ तो माल जांचने पहुंचे कर्मचारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। कृषि उपज मंडी दतिया में धान की आवक बढ़ने के साथ ही अब उसके दामों को लेकर किसानों और व्यापारियों के बीच मतभेद सामने आने लगे हैं। किसानों का आरोप है कि मंडी में व्यापारियों द्वारा धान के भाव में मनमाने तरीके से कटौती की जा रही है। कुछ मामलों में दाम एक हजार रुपये तक गिराए जाने से किसानों में नाराजगी है। अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने से परेशान किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है।

किसानों का कहना है कि वे महीनों की मेहनत, खाद, बीज, सिंचाई और मजदूरी पर खर्च करने के बाद फसल मंडी में बेचने पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां अपेक्षित भाव नहीं मिलने से उनकी लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर व्यापारी लो क्वालिटी की धान के परिवहन संबंधी दिक्कतों और कारोबार की परिस्थितियों का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में मंडी में धान की खरीदी को लेकर किसानों और व्यापारियों के बीच असहमति बढ़ती दिखाई दे रही है।

मंडी में इन दिनों अच्छी मात्रा में धान पहुंच रही है। लाइसेंसधारी गल्ला व्यापारी किसानों से उपज खरीदकर उसे दूसरे स्थानों पर भेज रहे हैं। धान के दामों में गिरावट की शिकायतों के बीच किसानों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि जब मंडी में बड़ी मात्रा में उपज पहुंच रही है, तब उन्हें प्रतिस्पर्धी भाव मिलने के बजाय कम कीमत पर उपज बेचने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के मुताबिक, धान के भाव में अचानक बड़ी कटौती होने से उनकी पूरी फसल का हिसाब बिगड़ जाता है। मंगलवार को दतिया कृषि उपज मंडी में इसे लेकर किसानों ने नाराजगी जाहिर की। किसानों के विरोध को देखते हुए मौके पर संबंधित अधिकारी भी पहुंचे। जिसके बाद किसानों को किसी तरह समझाया जा सका।