'सभी माताएं-बहनें पूज्यनीय हैं'... शराबखोरी के बयान पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने लिया यूटर्न

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। वोट अधिकार यात्रा को लेकर दतिया आए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्यप्रदेश की महिलाओं में बढ़ती शराबखोरी के बयान पर यूटर्न ले लिया। पटवारी ने कहा कि सभी माताएं-बहनें मेरे लिए पूज्यनीय हैं। मैं उनके चरणों में सिर रखता हूं।

उनके बारे में कोई गलत बयान मेरी ओर से नहीं दिया गया है। भाजपा ने सिर्फ मुझे टारगेट किया है। पटवारी ने कहा कि उन्होंने मप्र में बढ़ती नशाखोरी को लेकर बात कही थी। जिसे तूल दिया गया है। भाजपा अपने कारनामों को छिपाने के लिए उनके बयानों को गलत तरीके से पेश कर भ्रम फैला रही है।