    'सभी माताएं-बहनें पूज्यनीय हैं'... शराबखोरी के बयान पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने लिया यूटर्न

    MP News: वोट अधिकार यात्रा को लेकर दतिया आए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्यप्रदेश की महिलाओं में बढ़ती शराबखोरी के बयान पर यूटर्न ले लिया। पटवारी ने कहा कि सभी माताएं-बहनें मेरे लिए पूज्यनीय हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 01:22:35 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 01:31:15 PM (IST)
    'सभी माताएं-बहनें पूज्यनीय हैं'... शराबखोरी के बयान पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने लिया यूटर्न
    कांग्रेस नेता जीतू पटवारी

    HighLights

    1. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का महिलाओं पर बयान।
    2. महिलाओं में बढ़ती शराबखोरी के बयान पर यूटर्न लिया।
    3. माताओं-बहनों के चरणों में सिर रखता हूं- जीतू पटवारी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। वोट अधिकार यात्रा को लेकर दतिया आए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्यप्रदेश की महिलाओं में बढ़ती शराबखोरी के बयान पर यूटर्न ले लिया। पटवारी ने कहा कि सभी माताएं-बहनें मेरे लिए पूज्यनीय हैं। मैं उनके चरणों में सिर रखता हूं।

    उनके बारे में कोई गलत बयान मेरी ओर से नहीं दिया गया है। भाजपा ने सिर्फ मुझे टारगेट किया है। पटवारी ने कहा कि उन्होंने मप्र में बढ़ती नशाखोरी को लेकर बात कही थी। जिसे तूल दिया गया है। भाजपा अपने कारनामों को छिपाने के लिए उनके बयानों को गलत तरीके से पेश कर भ्रम फैला रही है।

    कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मप्र की भाजपा सरकार हर माह हमारी बहनों के 1800 रुपये की चोरी कर रही है। जब भाजपा ने तीन हजार रुपये लाड़ली बहनों को देने का वादा किया था तो 1250 रुपये ही क्यों दिए जा रहे हैं। ऐसे ही किसानों से भी फसल के दामों को लेकर धोखा हो रहा है। 450 रुपये में बहनों को सिलेंडर देने की बात भी झूठी निकली। पांच लाख नौकरियां कहां हैं, अब तक पता नहीं चला।

    कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अपने महिलाओं के शराब ज्यादा पीने संबंधी बयान को खुद ही गलत बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं की लड़ाई लड़ी है। आगे भी बिना डरे वह महिलाओं के हित में संघर्ष करेंगे। ऐसे में माताओं-बहनों के लिए गलत बोलने का सवाल ही नहीं उठता। यह सब भाजपा के टारगेट करने का तरीका है।

    मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा शराब की खपत की बात कही थी। इसी प्रकार ओबीसी आरक्षण को लेकर भी भाजपा सरकार ने धोखा किया था। जब हमने आवाज उठाई तो इस मामले को सरकार ने मजबूर होकर वापस ले लिया।

