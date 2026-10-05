एमपी के लापता दो साधुओं का 29 दिन बाद नहीं मिला सुराग, आश्रम परिसर में आंदोलन करने पहुंचे 50 से ज्यादा गांवों के लोग

नईदुनिया न्यूज, सेवढ़ा। सनकुआं धाम स्थित बलरामशरण आश्रम से लापता दो साधुओं का लगभग एक माह बाद भी सुराग नहीं मिलने से ग्रामीणों और समाजजन में नाराजगी है। रविवार को आश्रम परिसर में हुई विशाल बैठक में ग्वालियर, भिंड और दतिया जिले के 50 से अधिक गांवों के प्रतिनिधि पहुंचे।

सेवढ़ा नगर से भी लोग बैठक में शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ पाल-बघेल समाज संगठन से जुड़े लोगों ने भी भाग लिया। बैठक में कहा गया कि घटना को करीब एक माह होने को है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक ऐसी कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिससे दोनों साधुओं की तलाश आगे बढ़ने की जानकारी मिल सके।