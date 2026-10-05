ग्वालियर के जिला अस्पताल मुरार में बिजली नहीं, प्रसूति गृह में मचा हड़कंप, बजट नहीं मिलने से हाइटेंशन सब स्टेशन का काम बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे महत्वपूर्ण इकाई में ही बिजली समस्या की आपूर्ति को फुटबॉल जैसा बना दिया गया है। विभाग को बजट नहीं मिला तो काम बंद कर दिया इसके बाद फिर प्रस्ताव पर प्रस्ताव। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों या लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार किसी को मरीजों की परवाह नहीं है।

प्रसूति गृह को लेकर चिंता नहीं एक दिन पहले जिला अस्पताल में बिजली के कारण मरीजों की जो आफत हो गई वह सभी के सामने है। प्रसूति गृह जैसी अहम यूनिट की इस समस्या की चिंता कोई नहीं कर रहा है। जिला प्रशासन, सीएमएचओ से लेकर सिविल सर्जन इसको लेकर गंभीर नहीं हैं।