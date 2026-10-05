ग्वालियर में 20 रुपये के लिए खौफनाक वारदात, मोमोज बेचने वाले ने छात्र के मुंह पर फेंका कढ़ाई में खौलता तेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के हजीरा थाना क्षेत्र स्थित पुरानी रेशम मिल चौराहे पर शाम को मोमोज को लेकर हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। मोमोज कम मिलने पर आपत्ति जताने वाले एक 18 वर्षीय छात्र पर ठेले वाले ने गुस्से में आकर कड़ाही से खौलता हुआ तेल उड़ेल दिया।
इस जानलेवा हमले में छात्र का चेहरा और कान गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, आरोपित यहां से भाग निकला।
पीड़ित शिवा उर्फ चेतन भदौरिया (18), निवासी न्यू रेशम मिल (प्रगति नगर), शाम करीब सात बजे अपने दोस्तों गोलू खान और विकास राजपूत के साथ जिम के लिए निकला था।
छात्र ने मांगी थी ज्यादा मोमोज
रास्ते में तीनों पुरानी रेशम मिल चौराहे पर स्थित अंकित के मोमोज के ठेले पर रुके थे। शिवा ने 20 रुपये के मोमोज का ऑर्डर दिया। जब विक्रेता ने प्लेट थमाई, तो उसमें मोमोज की संख्या कम देखकर शिवा ने उससे शिकायत की।
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जरा सी बात पर ठेले वाला अंकित आपा खो बैठा और गाली-गलौज करने लगा। शिवा ने जब अभद्रता का विरोध किया, तो विवाद और बढ़ गया। बात बढ़ने पर अंकित ने अचानक शिवा को धक्का दिया और कड़ाही में मौजूद गर्म तेल उठाकर सीधे उसके ऊपर फेंक दिया।
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
खौलता तेल गिरते ही शिवा चीखने लगा। घटना के दौरान मौके पर मौजूद पीड़ित के दोस्तों और राहगीरों ने तुरंत उसे संभाला और अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपित अंकित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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