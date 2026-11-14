दतिया में पुरानी रंजिश को लेकर बवाल, ग्वालियर से लौट रहे एक पक्ष पर फायरिंग और पथराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। कोतवाली थाना क्षेत्र में रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद पथराव और फायरिंग तक पहुंच गया। इस मामले में गोली लगने से घायल अजय चौहान निवासी ग्राम पठारी ने पुलिस को बताया कि पकोड़िया महादेव मंदिर के पास रात करीब 11 बजे उसे कुछ लोगों ने घेर लिया और मारपीट के बाद फायरिंग कर दी।

जिससे पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, गोली चलने की घटना को लेकर घायल और पुलिस के बयान में अलग-अलग तथ्य सामने आए हैं। घायल अजय चौहान का कहना है कि वह अपने साथियों के साथ ग्वालियर से वापस लौट रहा था।