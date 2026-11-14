दतिया में पुरानी रंजिश को लेकर बवाल, ग्वालियर से लौट रहे एक पक्ष पर फायरिंग और पथराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। कोतवाली थाना क्षेत्र में रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद पथराव और फायरिंग तक पहुंच गया। इस मामले में गोली लगने से घायल अजय चौहान निवासी ग्राम पठारी ने पुलिस को बताया कि पकोड़िया महादेव मंदिर के पास रात करीब 11 बजे उसे कुछ लोगों ने घेर लिया और मारपीट के बाद फायरिंग कर दी।
जिससे पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, गोली चलने की घटना को लेकर घायल और पुलिस के बयान में अलग-अलग तथ्य सामने आए हैं। घायल अजय चौहान का कहना है कि वह अपने साथियों के साथ ग्वालियर से वापस लौट रहा था।
दो पक्षों में रास्ते में हुआ विवाद
इसी दौरान रास्ते में शिवम रायकवार और बिट्टू खां ने उसे रोक लिया। दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और इसके बाद आरोपितों ने फायरिंग कर दी। गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, कोतवाली टीआई सुधीर हिनारिया ने घटना के संबंध में बताया कि शिवम रायकवार के घर पर अंशुल यादव और अजय चौहान ने पत्थरबाजी की थी।
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डॉक्टर पर दबाव बनाकर कराया रेफर
इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ा और एक तरफ से पथराव तो दूसरी तरफ से फायरिंग की घटना हुई। पुलिस को बाद में जानकारी मिली कि अजय चौहान गोली लगने के बाद अस्पताल पहुंचा है। टीआई के अनुसार, अस्पताल में भर्ती होने के बाद अजय चौहान ने डॉक्टर पर दबाव बनाकर रेफर कराया।
इसके बाद वह एंबुलेंस से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बीच विवाद की वजह, फायरिंग में शामिल लोगों और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।
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