नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। इंदौर-देवास रूट पर चलने वाली सागर ट्रैवल्स की बस से अवैध रूप से विदेशी मदिरा का परिवहन करने का मामला सामने आया है। आबकारी विभाग ने मंगलवार को वनमंडल के पास बस से उतारे गए पार्सल की तलाशी लेकर 100 पाव व्हिस्की जब्त की।

मामले में पार्सल लेने पहुंचे व्यक्ति सहित बस चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है। जब्त मदिरा और बस का अनुमानित बाजार मूल्य 12 लाख 17 हजार रुपये बताया गया है। पार्सल लेने पहुंचा आरोपित भाजपा का नेता बताया जा रहा है।