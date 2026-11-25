नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। चंदाना शराब कांड में बुधवार को एक युवक की मौत हो गई। युवक ने गांव में ही अक्टूबर माह में शराब पी थी, जिसके बाद से ही वह गंभीर रूप से बीमार था। जानकारी के अनुसार राकेश जेठीवाल की मौत इंदौर के निजी अस्पताल में हुई है। इंदौर में ही शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार शराब पीने से करीब डेढ़ माह पूर्व युवक की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे कई दिनों तक इंदौर के अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था। हालत में कुछ सुधार होने के बाद अस्पताल से छुट्टी हो गई थी। युवक को दिखाई देना भी बंद हो गया था। बुधवार को फिर से तबीयत बिगड़ने पर युवक को इंदौर के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।