नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को देवास में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत आयोजित उद्यमी संवाद में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास का नया दौर शुरू हो चुका है। जबलपुर से देवास होते हुए इंदौर और उज्जैन तक औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है।

इससे देवास में उद्योगों के विस्तार के लिए भूमि की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि देवास दो देवियों का वास है और यहां विकास की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि देवास के निकट देश का पहला डीप टेक रिसर्च पार्क विकसित हो रहा है।