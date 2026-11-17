नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। निमाड़ सहित पूरे मध्य प्रदेश में उद्योगों के विस्तार के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। एआइ, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और रेडीमेड गारमेंट जैसे क्षेत्रों में युवा अपना काम शुरू कर सकेंगे। सरकारी क्षेत्र में भी करीब दो लाख पदों पर भर्ती की जाएगी।

यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित सभा में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 85 हजार से अधिक नई भर्तियां की जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग (एमपीपीएससी) की परीक्षाएं अब वर्ष में दो बार आयोजित की जाएंगी। युवाओं को नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनना चाहिए।