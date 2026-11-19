नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर गुरुवार को उनकी प्रतिमा पर धूल जमी मिलने से कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा। माल्यार्पण करने पहुंचे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम की लापरवाही के विरोध में इंदिरा गांधी चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर एबी रोड का यातायात रोक दिया।

करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन से सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। आखिरकार नगर निगम की फायर ब्रिगेड पहुंची और पानी की बौछार से प्रतिमा की धुलाई की गई। इसके बाद कांग्रेसियों ने जाम समाप्त किया।