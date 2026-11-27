नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। देवास बरोठा मार्ग स्थित ग्राम सिरोल्या क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक ट्रक और लोडिंग वाहन के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में लोडिंग वाहन में सवार एक दर्जन से अधिक महिलाएं घायल हो गई। यह सभी मजदूर हैं जो सिरोल्या से ग्राम रतेड़ी जा रही थी।

मौके पर चीख-पुकार के बीच आसपास के यात्री और ग्रामीणजन पहुंचे और मदद शुरू की। बरोठा से पुलिस भी पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां कई को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। बरोठा थाना टीआई सविता जाटव ने बताया लोडिंग वाहन में महिला श्रमिक सवार थीं जो खेतों में काम करने जा रही थीं। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। ट्रक को जब्त कर थाने पर खड़ा कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है, फिलहाल हादसे का कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है।