देवास में आकाशीय बिजली गिरने से पुत्र की मौत, मां गंभीर हालत में इंदौर रेफर; खेत में काम करते समय हुआ हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। अंचल के भौंरासा थाना क्षेत्र के गांव पांदाजागीर में सोमवार शाम खेत में काम करते समय वर्षा व आंधी के बीच बिजली गिरने से पुत्र की मौत हो गई जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गईं।

जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच करके 21 वर्षीय शुभम चौहान को मृत घोषित कर दिया। वहीं शुभम की मां निर्मलाबाई चौहान को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में इंदौर रेफर कर दिया गया। गांव के निवासी धर्मेंद्र रायपुरिया ने बताया आंधी व वर्षा के बीच हादसा हुआ, जैसे ही पता चला तो ग्रामीण घटनास्थल की ओर भागे।

घटना की जानकारी मिलने के बाद वर्षा के बीच ग्रामीण भागदौड़ करते हुए मौके पर पहुंचे और दो अलग-अलग बाइक से मां व बेटे को लेकर जिला अस्पताल के लिए रवाना हुए।

अस्पताल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था तो विजेंद्र बारोड़, श्रवण आदि दो बाइक से मां व बेटे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे लेकिन शुभम की सांसें टूट चुकी थीं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रबी सीजन के लिए खेतों में सिंचाई का काम मां-बेटे कर रहे थे तभी हादसा हुआ।

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जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर अजय पटेल ने बताया कि महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए इंदौर रेफर किया गया है, उनके साथ उनके परिवार के सदस्य गए हैं।

कुछ साल पहले एक्सीडेंट में हो चुकी है शुभम के पिता की मौत

ग्राम पांदाजागीर के ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, शुभम के पिता बाबूलाल चौहान की मौत कुछ साल पहले नेवरी फाटा क्षेत्र में सड़क हादसे में हो गई थी। मां-बेटे खेतीबाड़ी पर आश्रित थे, इसी के सहारे परिवार चलता था।