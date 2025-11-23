मेरी खबरें
    देवास में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर, एक की मौत, तीन घायल

    MP News: इंदौर-भोपाल राजमार्ग पर अगेरा फाटा में अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद एक कार पलटी खा गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। कार सवार परिवार चौबाराधीरा से शादी समारोह में शामिल होने के बाद बागली लौट रहा था।

    By satyendra singh rathore
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 02:53:42 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 02:53:42 PM (IST)
    देवास में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर, एक की मौत, तीन घायल
    देवास में भीषण सड़क हादसा।

    HighLights

    1. अज्ञात वाहन की टक्कर से पलटी कार, एक महिला की मौत-तीन लोग घायल
    2. शादी समारोह से लौटते समय इंदौर-भोपाल मार्ग स्थित अगेरा फाटा पर हादसा
    3. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर के पिछले हिस्से में चोट होने से मौत होना सामने आया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। इंदौर-भोपाल राजमार्ग पर अगेरा फाटा में अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद एक कार कई पलटी खा गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। कार सवार परिवार चौबाराधीरा से शादी समारोह में शामिल होने के बाद बागली लौट रहा था। सीएनजी डलवाने के लिए कार को बागली की तरफ न लाते हुए भोपाल की ओर ले गए थे, वहां हादसा हो गया।

    हादसे में एक की मौत, 3 घायल

    जानकारी के अनुसार हादसा शनिवार रात को हुआ। कार एमपी09सीडब्ल्यू7344 को किसी वाहन ने टक्कर मारी। हादसे की सूचना डायल-112 के माध्यम से मिलने के बाद प्रधान आरक्षक सुशील भटूरकर व पायलेट नवीन मालवीय मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से घायलों को सोनकच्छ सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डाक्टर रामराज ने जांच करने के बाद बागली निवासी मीना पति सुरेश राठौर को मृत घोषित कर दिया। वहीं ललिताबाई पति सुरेश राठौर को प्राथमिक उपचार के बाद देवास रेफर कर दिया गया। अन्य घायल सुरेश पिता रामचंद्र राठौर निवासी बागली, श्यामलाल पिता हजारीलाल निवासी बड़ी चुरलाय का प्राथमिक उपचार किया।


    परिवार में पसरा मातम

    हादसे की जानकारी मिलने के बाद मृतक व घायलों के स्वजन एवं क्षेत्र के रिश्तेदार भी सिविल अस्पताल पहुंचे। मीना की मौत की खबर सुनने के बाद माहौल गमगीन हो गया, देर रात तक रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा। मामले में सोनकच्छ पुलिस ने मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रविवार सुबह पोस्टमॉर्टम कर मीना का शव स्वजनों को सौंपा गया। शार्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर के पिछले हिस्से में चोट होने से मौत होना सामने आया है।

