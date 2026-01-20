मेरी खबरें
    देवास में कलेक्टर की लापरवाह डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई, एक निलंबित, पांच की वेतनवृद्धि रोकी

    By deepak vishwakarmaEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 11:13:44 AM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 11:13:44 AM (IST)
    देवास में कलेक्टर की लापरवाह डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई, एक निलंबित, पांच की वेतनवृद्धि रोकी
    HighLights

    1. जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई
    2. बोले-लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
    3. अनियमितता और लापरवाही आई सामने

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर कलेक्टर ने जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई है। सोमवार को हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर ने डॉक्टरों, अधिकारियों, कर्मचारियों सहित 18 पर सख्ती से कार्रवाई की। एक बीएमओ की दो वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए। कई कर्मचारियों के वेतन काटने के निर्देश भी दिए।

    बैठक कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संयुक्त कलेक्टर अंशु जावला के अलावा स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

    इनके वेतन काटने के दिए निर्देश

    एएनसी रजिस्ट्रेशन की समीक्षा में सामने आया कि जिले में 66.04 प्रतिशत एएनसी कार्य किया गया है। कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह विभाग का नियमित कार्य है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    गर्भवती महिलाओं के अनमोल पोर्टल में एएनसी पंजीयन में लापरवाही पर प्रभारी एएनएम रीना साकते, एएनएम दीपिका वर्मा का 7 दिन का वेतन काटने, बीईई सुखदेव रावत की दो वेतन वृद्धि रोकने, सोनकच्छ बीपीएम दीपक चौहान का 10 दिन का वेतन काटने एवं सोनकच्छ बीएमओ राकेश कुमार की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।


    एएनसी चेकअप में लापरवाही पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग की है। लापरवाही बरतने वाले बागली बीपीएम रतन सिंह जामले एवं कन्नौद बीपीएम प्रदीप पवार का दस दिन का वेतन और एपीएम स्वीटी यादव का सात दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।

    अनियमितता और लापरवाही आई सामने

    स्वास्थ्य विभाग में अनियमितता एवं लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित होने पर कार्रवाई की जाएगी। बिना कलेक्टर की अनुमति लिए कोई भी बीएमओ छुट्टी पर नहीं जाए। सोनकच्छ में पदस्थ डॉ आदर्श ननेरिया एवं डॉ वर्षा राय को मुख्यालय पर नहीं रहने एवं मरीजों को समय पर सेवा नहीं देने पर कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए।

    कई लापरवाह कर्मचारियों पर गिरी गाज

    मातृ मृत्यु प्रकरणों की समीक्षा की एवं सभी प्रकरणों में संबंधित स्वजन से बात कर जानकारी ली। लापरवाही बरतने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानीगांव की चिकित्सक डॉ. मेघा कदम की एक वेतन वृद्धि रोकने, रेफर एनीमिक महिला का कन्नौद में उपचार नहीं करने पर कन्नौद बीएमओ लोकेश मीणा सहित डयूटी स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला चिकित्सालय की डॉ लक्ष्मी जायसवाल के खिलाफ विभागीय जांच बैठाने एवं ड्यूटी नर्स की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।

    एक माह का वेतन काटने के निर्देश दिए

    नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम में सोनकच्छ में कार्य निराशाजनक होने पर एसटीएलएस शर्मिला राठोर को निलंबित करने के निर्देश दिए। गृह आधारित नवजात शिशु की देखभाल में लापरवाही बरतने पर सोनकच्छ के बीसीएम पवन सवनेर का एक माह का वेतन काटने के निर्देश दिए।

    उन्होंने एनआरसी में भर्ती बच्चों के स्वास्थ्य सुधार एवं जांच, उपचार में लापरवाही बरतने वाले एनआरसी डॉ कपिल गांगिल की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।

