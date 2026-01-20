देवास में कलेक्टर की लापरवाह डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई, एक निलंबित, पांच की वेतनवृद्धि रोकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर कलेक्टर ने जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई है। सोमवार को हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर ने डॉक्टरों, अधिकारियों, कर्मचारियों सहित 18 पर सख्ती से कार्रवाई की। एक बीएमओ की दो वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए। कई कर्मचारियों के वेतन काटने के निर्देश भी दिए।

बैठक कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संयुक्त कलेक्टर अंशु जावला के अलावा स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इनके वेतन काटने के दिए निर्देश एएनसी रजिस्ट्रेशन की समीक्षा में सामने आया कि जिले में 66.04 प्रतिशत एएनसी कार्य किया गया है। कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह विभाग का नियमित कार्य है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गर्भवती महिलाओं के अनमोल पोर्टल में एएनसी पंजीयन में लापरवाही पर प्रभारी एएनएम रीना साकते, एएनएम दीपिका वर्मा का 7 दिन का वेतन काटने, बीईई सुखदेव रावत की दो वेतन वृद्धि रोकने, सोनकच्छ बीपीएम दीपक चौहान का 10 दिन का वेतन काटने एवं सोनकच्छ बीएमओ राकेश कुमार की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।