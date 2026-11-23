नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रिंग रोड पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर खुद जाम की सबसे बड़ी वजह बन गए हैं। तीन साल से निर्माण के नाम पर मुख्य सड़कों पर आवागमन बाधित है। संकरी और बदहाल सर्विस रोड पर वाहन रेंग रहे हैं, लेकिन निर्माण एजेंसियों की रफ्तार बढ़ने का नाम नहीं ले रही।

मूसाखेड़ी, आईटी पार्क, सत्यसाईं चौराहा और देवास नाका पर बन रहे चारों फ्लाईओवर की फरवरी 2026 की डेडलाइन निकल चुकी है, फिर भी 35 से 50 प्रतिशत तक काम बाकी है। हालात देखकर साफ है कि लोगों को जाम से राहत मिलने में अभी कम से कम एक साल और लग सकता है।