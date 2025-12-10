देवास में 5 हजार की रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार, पकड़े जाने पर भगाई कार, लोकायुक्त टीम ने धर दबोचा

मेरी खबरें
    देवास में बाल विकास विभाग का परियोजना अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

    1. देवास में बाल विकास विभाग का परियोजना अधिकारी गिरफ्तार
    2. काम के बदले कंप्यूटर ऑपरेटर से मांगी थी 2 महीने की सैलरी
    3. उज्जैन लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अधिकारी को पकड़ा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। अंचल के बागली तहसील के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं बढ़ाने के नाम पर वहां के परियोजना अधिकारी ने 2 महीने की सैलरी मांगी। दो किस्तों में 9-9 हजार रुपये देने की बात तय हुई। इसी बीच कंप्यूटर ऑपरेटर प्रितेश तंवर ने लोकायुक्त उज्जैन में शिकायत कर दी।

    लोकायुक्त टीम ने धर दबोचा

    कुछ दिन पहले उसने 4000 रुपये दे दिए थे और बाकी के 5000 देने की बात तय हुई थी। बुधवार को देवास में कलेक्टर कार्यालय में मीटिंग में आए परियोजना अधिकारी रामप्रवेश तिवारी ने उज्जैन रोड पर जैसे ही 5000 की राशि ली, वैसे ही पहले से तैयार लोकायुक्त टीम सक्रिय हो गई। पकड़े जाने की शंका देखकर परियोजना अधिकारी ने अपनी कार भगाई, लेकिन कुछ दूर पीछा करने के बाद टीम ने दबोच लिया।


    परियोजना अधिकारी पर केस दर्ज

    इसके बाद कार्रवाई के लिए परियोजना अधिकारी को पकड़कर टीम मीठा तालाब के समीप स्थित रेस्ट हाउस पहुंची। यहां कागजी कार्रवाई पूरी की गई। लोकायुक्त डीएसपी दिनेश पटेल ने बताया मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जा रहा है।

