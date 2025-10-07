Bhopal: मदद के नाम पर महिला को प्रेमजाल में फंसाया, भगा कर ले जाने की थी तैयारी, बजरंग दल-विहिप ने बस से दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भौंरासा (देवास)। बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं की सतर्कता से भोपाल की एक हिंदू महिला को बचा लिया गया। महिला की गुमशुदगी का मामला भोपाल के निशातपुरा थाने में दर्ज था। उसे भोपाल का ही फैजान लेकर बस से जा रहा था। इंदौर-भोपाल राजमार्ग पर भौंरासा क्षेत्र के टोल नाके पर रविवार रात दोनों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया गया।

भोपाल पुलिस तलाश कर रही थी जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय महिला लापता हुई थी और उसकी तलाश भोपाल पुलिस कर रही थी। इस बीच भोपाल के बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि महिला को 22 वर्षीय फैजान खान ने प्रेमजाल में फंसाया है। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सीहोर, देवास और इंदौर जिलों में भी संपर्क किया। भौंरासा के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि दोनों बस में सवार हो सकते हैं।