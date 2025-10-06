Indore: 71 करोड़ के आबकारी घोटाले में ईडी की एंट्री, त्रिवेदी-दशवंत गिरफ्तार, अधिकारी भी जांच के घेरे में

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी बैंक चालानों के माध्यम से हुए 71 करोड़ रुपये के आबकारी घोटाले की जांच शुरू कर दी है। इस घोटाले के दो मुख्य आरोपित अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत को ईडी ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने दोनों को आठ अक्टूबर तक रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है।

2017 में मामला सामने आया था यह घोटाला 2017 में उजागर हुआ था, जब पुलिस ने शराब ठेकेदार अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में आबकारी अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब मनी लांड्रिंग के सबूत मिलने के बाद ईडी ने प्रकरण दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।