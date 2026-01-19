भोजशाला में 'शुक्रवार' की चुनौती: 10 साल बाद फिर बना बसंत पंचमी का संयोग, सुरक्षा के लिए 10 हजार से ज्यादा जवान तैनात,ड्रोन से निगरानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। इस साल एक बार फिर बसंत पंचमी शुक्रवार (23 जनवरी) को पड़ रही है। यह संयोग 2006, 2013 और 2016 के बाद दोबारा बना है। एक ओर जहां लोग इस उल्लासपूर्ण पर्व का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धार की भोजशाला को लेकर पुलिस-प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि इससे पहले ऐसे तीन मौकों पर पथराव और आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके चलते कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी थी। इस बार किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर प्रशासन दोनों पक्षों से लगातार बातचीत कर रहा है।

सुरक्षा व्यवस्था की जांच इलाके की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रविवार को करीब 2000 जवानों ने फ्लैग मार्च किया। रिपोर्ट के अनुसार, पूरे क्षेत्र में 1000 सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जिले में कुल 2435 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। इसके अलावा सीआरपीएफ के 8000 जवान भी सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए मौजूद रहेंगे।