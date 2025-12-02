भोजशाला में परंपरा तोड़ने की कोशिश, ASI ने मां वाग्देवी का फाइबर कटआउट ले जाने से रोका; मचा हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धार की भोजशाला में मंगलवार को हिंदू समाज के नियमित ‘सत्याग्रह’ के दौरान उस समय विवाद की स्थिति बन गई, जब परंपरागत तैल चित्र की जगह मां वाग्देवी का फाइबर से बना कटआउट ले जाने पर एएसआई के अधिकारियों ने आपत्ति जताई और कटआउट जब्त कर लिया।

अधिकारियों का तर्क था कि परिसर में कोई नई वस्तु नहीं ले जाई जा सकती, जबकि हिंदू पक्ष ने इसे परंपरा का हिस्सा बताते हुए गर्भगृह में ले जाकर पूजा करने की कोशिश की।

विवाद बढ़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और कटआउट थाने में सुरक्षित रखवा दिया। पहली बार मां वाग्देवी के चित्र के बिना ‘सत्याग्रह’ होने से नाराज हिंदू समाज ने भोजशाला परिसर में नारेबाजी की और बाहर आकर प्रशासन व एएसआई पर पक्षपात के आरोप लगाए। हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर में दरगाह पर रंगरोगन और पेड़ कटने जैसे काम हो रहे हैं, जबकि सिर्फ तस्वीर बदलने पर ही उन्हें रोका जा रहा है।