नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर/ धार। इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना के तहत ब्राडगेज रेल लाइन टीही से धार के बीच रेल संचालन का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त (पश्चिम परिमंडल) ई. श्रीनिवास ने सोमवार को 47.14 किलोमीटर लंबे इस रेल खंड पर यात्री और मालगाड़ी संचालन की अनुमति जारी कर दी है। रेलवे को परिचालन शुरू करने से पहले सुरक्षा और यात्री सुविधाओं से जुड़ी निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

यह तय की गति रेल खंड पर मुख्य लाइन में अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटा, सुरंग वाले हिस्से और प्रमुख पुल क्रमांक 17ए पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा लूप लाइन पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा निर्धारित की गई है। टीही-इंदौर के मध्य पहले से ही रेल सेवा जारी है।8 फरवरी 2008 को रेल परियोजना का भूमि पूजन किया गया था। करीब 19 साल के इंतजार के बाद धार-इंदौर का रेल संपर्क दिसंबर अंत तक हो जाएगा।