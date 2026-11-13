Indore Dahod Rail Line: टीही-धार रेलखंड पर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन चलाने को हरी झंडी

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धार को रेल नेटवर्क से जोड़ने का सपना अब एक कदम और करीब पहुंच गया है। इंदौर-दाहोद रेल लाइन परियोजना के टीही-धार रेलखंड पर इलेक्ट्रिक ट्रेन संचालन के लिए विद्युत विभाग ने हरी झंडी दे दी है। 25 केवी विद्युत लाइन का निरीक्षण करने के बाद इसे ट्रेन संचालन के लिए उपयुक्त पाया गया है। वहीं रेल सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) का दो दिवसीय निरीक्षण भी पूरा हो चुका है।
अब केवल सीआरएस की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। इसकी मंजूरी मिलते ही इस रेलखंड पर नियमित ट्रेन संचालन की दिशा में रास्ता साफ हो जाएगा। रेलवे के प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर रजनीश कुमार गोयल ने 4 नवंबर को टीही-धार रेलखंड की विद्युत व्यवस्था का निरीक्षण किया था। इसमें इलेक्ट्रिक इंजन के संचालन के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को परखा गया। निरीक्षण के बाद विद्युत लाइन को ट्रेन संचालन के अनुकूल पाया गया।
बता दें कि रेल सुरक्षा आयुक्त ई. श्रीनिवास ने 5 और 6 नवंबर को टीही से धार तक नवनिर्मित रेलखंड का निरीक्षण किया था। इस दौरान करीब 47 किमी लंबे ट्रैक पर 120 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाकर परीक्षण किया गया। वहीं टीही की करीब तीन किमी लंबी सुरंग में भी 100 किमी प्रति घंटा की गति से ट्रेन चलाकर ट्रैक की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा गया।
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दोनों स्तरों पर निरीक्षण और परीक्षण पूरे होने के बाद अब रेलवे को सीआरएस की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार, सीआरएस की स्वीकृति मिलने के बाद टीही-धार रेलखंड पर ट्रेन संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। आसपास के क्षेत्रों से बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। इससे क्षेत्र के आर्थिक, औद्योगिक और पर्यटन विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।
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