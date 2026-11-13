Indore Dahod Rail Line: टीही-धार रेलखंड पर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन चलाने को हरी झंडी

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धार को रेल नेटवर्क से जोड़ने का सपना अब एक कदम और करीब पहुंच गया है। इंदौर-दाहोद रेल लाइन परियोजना के टीही-धार रेलखंड पर इलेक्ट्रिक ट्रेन संचालन के लिए विद्युत विभाग ने हरी झंडी दे दी है। 25 केवी विद्युत लाइन का निरीक्षण करने के बाद इसे ट्रेन संचालन के लिए उपयुक्त पाया गया है। वहीं रेल सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) का दो दिवसीय निरीक्षण भी पूरा हो चुका है।

अब केवल सीआरएस की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। इसकी मंजूरी मिलते ही इस रेलखंड पर नियमित ट्रेन संचालन की दिशा में रास्ता साफ हो जाएगा। रेलवे के प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर रजनीश कुमार गोयल ने 4 नवंबर को टीही-धार रेलखंड की विद्युत व्यवस्था का निरीक्षण किया था। इसमें इलेक्ट्रिक इंजन के संचालन के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को परखा गया। निरीक्षण के बाद विद्युत लाइन को ट्रेन संचालन के अनुकूल पाया गया।