धार जिले के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में तेंदुए की दस्तक, श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार, नालछा। धार जिले के नालछा के समीप स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शुक्रवार शाम उस समय श्रद्धालुओं में हलचल मच गई, जब मंदिर परिसर में एक तेंदुआ विचरण करता हुआ दिखाई दिया। शाम करीब 7 बजे आरती संपन्न होने के बाद श्रद्धालु मंदिर परिसर में बैठे हुए थे। इसी दौरान मंदिर के संत श्री भगवान पुरी महाराज की नजर परिसर में घूम रहे तेंदुए पर पड़ी। उन्होंने तत्काल वहां मौजूद श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी दी।

सूचना मिलते ही प्रवेश ग्वाल, निर्मल इंदुरकर, संतोष कानूनगो, संदीप आर्य, विकी यादव (धार), शांतु राठौड़, राधेश्याम कुशवाह, मांडव के चेतन यादव एवं बिट्टू सेवा सहित अन्य श्रद्धालुओं ने परिसर की ओर देखा, जहां तेंदुआ आराम से विचरण करता नजर आया। अचानक मंदिर परिसर में तेंदुए को देखकर सभी लोग सतर्क हो गए। इसी बीच श्रद्धालु प्रवेश ग्वाल ने अपने मोबाइल फोन से तेंदुए की तस्वीर भी खींच ली।