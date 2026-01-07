IBPS क्लर्क भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा... 6 लाख दो और बैंक में नौकरी पाओ! SBI अधिकारी सहित क्लर्क गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। देश की प्रतिष्ठित बैंक भर्ती प्रक्रिया आइबीपीएस क्लर्क परीक्षा में बड़े स्तर पर धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वर्षों तक योजनाबद्ध तरीके से दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बैठाकर बैंक की नौकरी हासिल करने का खेल खेला जा रहा था। इसका खुलासा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दौरान धार में मंगलवार को हुआ। इस मामले में एक बैंक अधिकारी समेत एक क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में खुला धोखाधड़ी का राज थाना नौगांव पर 6 जनवरी को फरियादी अरुण कुमार जैन, उप आंचलिक प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया धार ने स्टाफ के साथ उपस्थित होकर लिखित सूचना दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 एवं 2024 में आइबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा के माध्यम से पंकज पुत्र मदन मोहन मीणा निवासी कुंजागांव जिला करौली (राजस्थान) तथा राकेश पुत्र चिरंजीलाल मीणा, निवासी गोठेरा थाना सपोटरा जिला करौली (राजस्थान) की क्लर्क पद पर नियुक्ति हुई थी। दोनों वर्तमान में क्रमशः बैंक ऑफ इंडिया शाखा अंजड़ जिला बड़वानी एवं बैंक ऑफ इंडिया शाखा बांगड़दा जिला खरगोन में पदस्थ थे। 6 जनवरी को दोनों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आंचलिक कार्यालय धार में बुलाया गया था।