बीमारी ठीक करने, महंगे मोबाइल जैसे लालच दिए, बदले में कहा ईसाई बन जाओ, धर्मांतरण का भंडाफोड़

नईदुनिया न्यूज, राजगढ़। ग्राम अंबेडी में मतांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत कार्रवाई की है। आरोप है कि गांव में आयोजित एक प्रार्थना सभा के माध्यम से लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए दुष्‍प्रेरित किया जा रहा था। इस दौरान बीमारी ठीक करने और महंगे मोबाइल देने जैसे प्रलोभन भी दिए गए।

पुलिस के अनुसार यह मामला 15 जनवरी का है। राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अंबेडी में हरसिंह मेड़ा के घर दोपहर के समय प्रार्थना सभा चल रही थी। इसी दौरान झाबुआ जिले के मोवड़ी निवासी मनुसिंह मोवड़ी वहां मौजूद था। आरोपित एक नाबालिग को प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए घर के अंदर ले गया, जहां ईसाई धर्म से संबंधित पोस्टर और किताबें रखी हुई थी तथा कुछ लोग पहले से प्रार्थना कर रहे थे।