    By Rais Mohammad
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 09:36:00 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 09:36:00 PM (IST)
    रेड सैंड बोआ सांप की तस्करी... वन विभाग ने चार फीट लंबे 'दोमुंहा' सांप के साथ एक आरोपी को दबोचा, दूसरा फरार
    रेड सैंड बोआ सांप की तस्करी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सरदारपुर (धार)। सरदारपुर वन विभाग ने वन्यजीव तस्करी के मामले में एक आरोपित को पकड़ा है, जबकि उसका सहयोगी फरार हो गया। पकड़े गए आरोपित के पास से थैली में चार फीट लंबा रेड सैंड बोआ स्नैक (दोमुंहा सांप) जब्त किया गया।

    न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया

    वनमंडल अधिकारी विजय आनंदम टीआर के निर्देशन में वन परिक्षेत्र सरदारपुर द्वारा उक्त कार्रवाई की गई। आरोपित प्रदीप सिंह वडियावार को न्यायालय सरदारपुर में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। रेंजर शैलेंद्र सोलंकी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम राजोद में वन स्टाफ ने घेराबंदी की।


    चार फीट लंबा रेड सैंड बोआ सांप मिला

    दो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से मौके पर पहुंचे, जिसमें से एक व्यक्ति के पास बड़ी प्लास्टिक की थैली थी। भीड़ का फायदा उठाकर एक व्यक्ति फरार हो गया, जबकि दूसरा आरोपित प्रदीप पकड़ में आ गया। पूछताछ में आरोपित ने अपने साथी का नाम श्याम बताया। दोनों भाई हैं। थैली खोलने पर गहरे लाल और चॉकलेटी रंग का चार फीट लंबा रेड सैंड बोआ सांप मिला।

