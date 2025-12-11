शिवपुरी में ADM स्टेनो पांच हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, भाजपा कार्यकर्ता ने दर्ज कराई थी लोकायुक्त में शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एडीएम कार्यालय में गुरुवार की दोपहर लोकायुक्त की टीम ने एडीएम के स्टेनो को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत जमीन के रिकॉर्ड में करेक्शन के नाम पर ली गई थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार कोलारस अनुभाग की रन्नौद तहसील के ग्राम श्रीपुरचक निवासी मनमोहन पड़रया की 50 बीघा जमीन कुछ साल पहले सरकारी दस्तावेजों में किसी ज्ञान सिंह के नाम पर दर्ज हो गई थी। सरकारी दस्तावेजों में नाम दुरूस्तीकरण के लिए प्रकरण मनमोहन पड़रया के पुत्र ध्यानेंद्र सिंह पड़रया द्वारा कोलारस एसडीएम के न्यायालय में लगाया था, परंतु दस्तावेजों में नाम बदले पांच साल से अधिक हो जाने के कारण प्रकरण एडीएम न्यायालय भेज दिया गया।