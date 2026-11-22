बदनावर में 8 करोड़ से बनेगा अंडरपास, लेकिन पिटगारा-धार फांटा का काम 3 से अटका
महू-नीमच फोरलेन पर हादसों को रोकने के लिए दत्तिगारा ब्लैक स्पॉट पर 8.42 करोड़ की लागत से अंडरपास बनेगा। हालांकि, पिटगारा तिराहे और धार फांटा पर सुधार कार्य अब भी लंबित है।
Publish Date: Sun, 22 Nov 2026 08:55:05 AM (IST)Updated Date: Sun, 22 Nov 2026 08:55:05 AM (IST)
बदनावर में 8 करोड़ से बनेगा अंडरपास
HighLights
- महू-नीमच फोरलेन हादसों के कारण 'मौत का फोरलेन' बन गया है।
- दत्तिगारा ब्लैक स्पॉट पर 8.42 करोड़ से अंडरपास बनाया जाएगा।
- अगले आठ माह में दत्तिगारा का यह निर्माण कार्य पूरा होगा।
नईदुनिया न्यूज, बदनावर: महू-नीमच मार्ग को फोरलेन में तब्दील करने का उद्देश्य आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का दबाव कम करना और आवागमन को सुगम बनाना था, लेकिन तकनीकी खामियों और असुरक्षित क्रासिंग के कारण यह मार्ग हादसों के लिए भी कुख्यात हो गया। लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने इसे स्थानीय स्तर पर मौत का फोरलेन तक पहचान दिला दी। विडंबना ये है कि दुर्घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील स्थानों को ब्लैक स्पाट चिह्नित कर सुधार की योजनाएं तो बनाई गईं, लेकिन कई जगह इन पर अमल अब भी इंतजार में है।
इस बीच लेबड़-जावरा मार्ग पर दत्तिगारा ब्लैक स्पाट क्रमांक 172 के सुधार की दिशा में पहल हुई है। यहां सर्विस लेन सहित वाहन अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम भोपाल द्वारा शुक्रवार को 8.42 करोड़ रूपए की लागत की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य की समय सीमा आठ माह निर्धारित की गई है। इस निर्माण से दत्तिगारा फाटे पर वाहनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित और सुगम होने की उम्मीद है।
तीन साल बाद भी पिटगारा में काम शुरू नहीं
- दूसरी ओर पिटगारा तिराहे की स्थिति सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को उजागर करती है। मार्च 2023 में पिटगारा तिराहे और नागदा के पास धार फांटा को ब्लैक स्पाट चिह्नित किया गया था। इसके बाद एमपीआरडीसी के इंजीनियरों ने पिटगारा में सर्वे कर सुधार की योजना तैयार की थी।
- इसमें करीब 500 मीटर के दायरे में तिराहे का चौड़ीकरण, फोरलेन के दोनों ओर 100-100 मीटर सर्विस रोड बनाकर स्थानीय यातायात को उस पर मोड़ने और पश्चिम दिशा में सुरक्षा दीवार बनाने का प्रस्ताव शामिल था। अधिकारियों ने छह महीने में काम शुरू करने का भरोसा भी दिया था, लेकिन तीन साल बीतने के बावजूद प्रस्ताव धरातल पर नहीं उतर सका।
मंडी के यातायात से बढ़ता है दबाव
पिटगारा तिराहा गुजरात की ओर जाने वाले वाहनों के साथ कृषि उपज मंडी और सब्जी मंडी के यातायात का भी प्रमुख रास्ता है। यहां दिनभर वाहनों का दबाव बना रहता है। स्थानीय वाहनों के लिए सुरक्षित क्रासिंग की व्यवस्था नहीं होने से फोरलेन पार करना जोखिम भरा है। तेज रफ्तार से गुजरते वाहनों के बीच सड़क पार करने की कोशिश में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कई बार यहां जाम की स्थिति भी निर्मित होती है।
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धार फांटा पर भी खतरा बरकरार
नागदा के पास धार फांटा भी दुर्घटनाओं की दृष्टि से संवेदनशील है। धार की ओर से आने वाले वाहन सीधे फोरलेन पर पहुंचते हैं, जबकि मुख्य मार्ग पर वाहनों की रफ्तार अधिक रहती है। ऐसे में स्थानीय मार्ग से आने और फोरलेन पर गुजरने वाले वाहनों के बीच टकराव की आशंका बनी रहती है। यहां भी सुरक्षित क्रासिंग और गति नियंत्रण के स्थायी इंतजाम जरूरी हैं।
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चार युवकों की मौत के बाद फिर उठे सुरक्षा पर सवाल
- अक्टूबर के अंत में सादलपुर और खेरोद के बीच एक कार पुलिया के डिवाइडर से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गई थी। इस दर्दनाक हादसे में चार युवकों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। इस घटना ने एक बार फिर फोरलेन पर मौजूद तकनीकी खामियों और सुरक्षा इंतजामों पर ध्यान खींचा है। मार्ग पर अनियंत्रित चौराहों और ग्रामीण क्रासिंग को हादसों का प्रमुख कारण माना जाता रहा है।
- दत्तिगारा में निर्माण के लिए निविदा जारी होना राहत की बात है, लेकिन पिटगारा और धार फांटा जैसे स्थानों पर वर्षों से लंबित सुधार कार्यों को लेकर अब भी इंतजार बना हुआ है। जब 2023 में ही इन स्थानों को ब्लैक स्पाट चिह्नित कर सुधार की रूपरेखा तैयार कर ली गई थी, तो तीन साल बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया। दुर्घटनाओं के बाद तात्कालिक कार्रवाई के बजाय समय रहते स्थायी सुरक्षा इंतजाम करना ही इस मार्ग पर हादसों को रोकने का प्रभावी उपाय हो सकता है।