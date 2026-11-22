नईदुनिया न्यूज, बदनावर: महू-नीमच मार्ग को फोरलेन में तब्दील करने का उद्देश्य आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का दबाव कम करना और आवागमन को सुगम बनाना था, लेकिन तकनीकी खामियों और असुरक्षित क्रासिंग के कारण यह मार्ग हादसों के लिए भी कुख्यात हो गया। लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने इसे स्थानीय स्तर पर मौत का फोरलेन तक पहचान दिला दी। विडंबना ये है कि दुर्घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील स्थानों को ब्लैक स्पाट चिह्नित कर सुधार की योजनाएं तो बनाई गईं, लेकिन कई जगह इन पर अमल अब भी इंतजार में है।

इस बीच लेबड़-जावरा मार्ग पर दत्तिगारा ब्लैक स्पाट क्रमांक 172 के सुधार की दिशा में पहल हुई है। यहां सर्विस लेन सहित वाहन अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम भोपाल द्वारा शुक्रवार को 8.42 करोड़ रूपए की लागत की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य की समय सीमा आठ माह निर्धारित की गई है। इस निर्माण से दत्तिगारा फाटे पर वाहनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित और सुगम होने की उम्मीद है।