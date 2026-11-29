नईदुनिया प्रतिनिधि, धार: ऐतिहासिक भोजशाला के उत्तर में अब ज्ञान, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति का नया केंद्र विकसित करने की तैयारी है। करीब 25 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित वाग्देवी सरस्वती लोक को धार्मिक गतिविधियों के साथ इतिहास, शोध, शिक्षा और पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में आकार दिया जाएगा। प्रारंभिक आकलन में इस परियोजना पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

संभागायुक्त भास्कर लक्षाकार के निर्देश पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने इसकी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को निगम के अधिकारियों ने भोजशाला सहित मंडी, धारेश्वर और लक्कड़ पीठा आदि क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने प्रस्तावित स्थल का नक्शा खोलकर करीब 25 हेक्टेयर क्षेत्र की स्थिति और उपलब्ध स्थान का भी अवलोकन किया।