नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने इंदौर से मुंबई और दानापुर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तार किया है। इससे दिसंबर के अंत तक यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मुंबई सेंट्रल-इंदौर स्पेशल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी भी सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर तीन दिन कर दी गई है।