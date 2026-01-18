कांग्रेस का 'ब्लंडर', भाजपा की जिला मंत्री को ही बना दिया प्रदेश महासचिव, BJP ने कसा तंज

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में प्रदेश स्तर से हो रही नियुक्ति को लेकर बडी लापरवाही सामने आ रही है। मनमानी की हद तो पार्टी में यहां तक पहुंच गई कि दो वर्ष पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वॉइन करने वाली मालती तिवारी को प्रदेश महासचिव की अहम जिम्मेदारी तक देने का नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। कांग्रेस का नियुक्ति पत्र वायरल होने के बाद जहां कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह मरकाम स्वयं हतप्रभ हैं, वहीं कांग्रेस प्रदेश महासचिव नियुक्त हुई भाजपा नेत्री को भी वीडियो जारी कर खंडन करना पड रहा है।

इस पूरे मामले में कांग्रेस संगठन जहां बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा है, वहीं भाजपा संगठन हमलावर होकर चुटकी ले रहा है। गौरतलब है कि वर्तमान में भाजपा जिला मंत्री का दायित्व संभाल रहीं अमरपुर क्षेत्र से जनपद सदस्य मालती तिवारी को कांग्रेस महिला उत्पीडन निवारण प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। नियुक्ति का पत्र भी इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है। इस मामले में नईदुनिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि मुझसे किसी ने नियुक्ति को लेकर नहीं पूछा, तो भाजपा जिलाध्यक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के पास पदाधिकारी बनाने के लिए लोग ही नहीं हैं। ऐसे में उन्हें कापी पेस्ट करके सूची जारी करनी पड रही है। इस नियुक्ति के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।