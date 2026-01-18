भागीरथपुरा को अभी और करना होगा इंतजार, 70% हिस्सा अब भी टैंकरों के भरोसे, पाइपलाइन बदलने में लगेगा एक महीने का समय

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा के एक बड़े हिस्से को पीने के पानी के लिए फिलहाल टैंकरों पर आश्रित रहना होगा। नगर निगम ने क्षेत्र के 30 प्रतिशत हिस्से में तो टंकी से नर्मदा जल सप्लाई शुरू कर दी है, लेकिन शेष हिस्से में पाइप लाइन बदलने का काम चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पाइप लाइन बदलने का काम पूरा होने में तीन से चार सप्ताह का समय लगेगा। जैसे-जैसे काम पूरा होता जाएगा चरणबद्ध तरीके से थोड़े-थोड़े हिस्से में सप्लाई शुरू की जाएगी।

पानी के लिए टैंकर पर आश्रित रहना ही होगा ऐसी स्थिति में फिलहाल तो भागीरथपुरा के एक बड़े हिस्से को पीने के पानी के लिए टैंकर पर आश्रित रहना ही होगा। बड़ी संख्या में उल्टी-दस्त के मरीज मिलने के बाद दिसंबर के अंत से ही भागीरथपुरा में टंकी से नर्मदा जल की सप्लाई बंद है। 30 दिसंबर से ही क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है। नगर निगम ने इस क्षेत्र की खराब पेयजल और ड्रेनेज लाइनों को बदलने की योजना पर काम शुरू कर भी दिया है। भागीरथपुरा के लगभग 30 प्रतिशत हिस्से में पानी की लाइन बदलकर टंकी से पानी सप्लाई शुरू की भी जा चुकी है। शेष हिस्से में भी लाइन बदलने का काम चल रहा है।