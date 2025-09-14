'गौ माता को मिले राजमाता का दर्जा...', MP में कंप्यूटर बाबा ने की सरकार से मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिला मुख्यालय में रविवार की दोपहर कंप्यूटर बाबा ने साधु संतों के साथ पैदल घूमकर लोगों से गौ माता की रक्षा के लिए दान एकत्रित किया। रविवार की दोपहर लगभग एक बजे कंप्यूटर बाबा साधु संतों के साथ भारत माता चौक पहुंचे और शहर में दान पेटी लेकर दुकान-दुकान जाकर सहयोग राशि एकत्रित की।

इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई सड़क, गांव या कस्बा नहीं है जहां पर गौ माता की दुर्दशा न हो रही हो। दुर्घटनाओं में भी गौ माता सहित आमजनों की मृत्यु हो रही है। ऐसी स्थिति में साधु संतों, गौ सेवकों, किसानों और युवाओं ने विचार कर निर्णय लिया कि गौ माता को न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकाली जाए।

गौ माता को राज्य मंत्री का दर्जा मिले

कंप्यूटर बाबा ने बताया कि इसी उद्देश्य से गौ माता न्याय यात्रा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक निकाली जाएगी। आठ दिन की इस यात्रा में युवा, किसान, साधु संतों, गौ सेवकों सहित बड़ी संख्या में गौ माताएं भी शामिल रहेंगी। गौ माता के गले व सींग में ज्ञापन बांधकर यात्रा सीएम हाउस पहुंचेगी। जब तक न्याय नहीं दिया जाता और गौ माता को राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक उनके रहने आदि की व्यवस्था वहीं पर करनी होगी।

कंप्यूटर बाबा ने सीएम मोहन यादव पर ली चुटकी

इसके साथ ही उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मोहन को गौ माता का ख्याल तो नहीं है लेकिन गौ माता को तो मोहन का ध्यान है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने एक साल पहले गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया गया है। उसी तरह मध्य प्रदेश में भी राजमाता का दर्जा देने की मांग की जा रही है। जन सहयोग मांगने के दौरान कांग्रेसी विधायक ओमकार मरकाम भी कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ मौजूद रहे।