MP में डिजिटल 'बवंडर', मनरेगा रिकॉर्ड में 61 महिला श्रमिकों को बना दिया ट्रांसजेंडर, मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। रोजगार गारंटी योजना में जाब कार्ड बनाने के दौरान बडी मनमानी सामने आ रही है। मनरेगा में जाब कार्ड बनाते समय मैंपिंग करने में इस कदर मनमानी की गई कि जिले के डिंडौरी जनपद क्षेत्र में ही 61 महिला श्रमिकों को ट्रांसजेंडर बना दिया गया। जनपद क्षेत्र डिंडौरी की ग्राम पंचायत मडियारास में सबसे अधिक 51 महिलाओं को ट्रांसजेंडर बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। जाब कार्ड आनन फानन में बनाने के चलते मनमानी होने के आरोप लग रहे हैं। सरकारी रिकार्ड में ट्रांसजेंडर बन गई महिला श्रमिकों और उनके परिजनों को अब तक भनक भी नहीं लगी है।

लापरवाही सामने आने के बाद आनन फानन में सुधार के लिए पत्राचार भी जनपद स्तर पर शुरू हो गया है। इस पूरी मनमानी पर रोजगार सहायकों की भूमिका पर गंभीर सवाल खडे हो रहे हैं। बताया गया कि जाब कार्ड बनाने के दौरान महिला, पुरूष के साथ ट्रांसजेंडर का विकल्प रहता है। इसी में बडी चूक करते हुए महिला श्रमिकों के सामने ट्रांसजेंडर क्लिक करके जाब कार्ड बना दिया गया। लंबे समय से उसी आधार पर संबंधित श्रमिकों को भुगतान भी मिल रहा है। बताया गया कि यह बडी मनमानी करने पर भुगतान करने में तो कोई समस्या नहीं आ रही है, लेकिन ग्रामीण अंचल में एक ही पंचायत पर इतनी बडी संख्या में आनलाइन ट्रांसजेंडर मजदूरों का दिखना अधिकारियों को चिंता में डाल रहा है।