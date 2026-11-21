नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले के जनपद बजाग अंतर्गत ग्राम पंचायत की सुनियामार के ग्रामीणों ने शनिवार की दोपहर पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत का बिजली का बिल बकाया होने के चलते नलजल योजना का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है।

ऐसी स्थिति में गांव में पिछले तीन दिन से पानी की सप्लाई बंद है। पीने का पानी नहीं मिल पाने से नाराज ग्रामीणों ने दोपहर लगभग 12 बजे जबलपुर-अमरकंटक हाईवे किनारे बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान आवागमन प्रभावित नहीं हुआ।