मध्य प्रदेश में 'आयुष्मान' के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, 4 दलाल पकड़े; 6 कर्मचारियों के खिलाफ FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी/शहपुरा। जिले में आयुष्मान भारत योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के निर्देश पर शहपुरा एसडीएम फरहान जामदार ने शनिवार की सुबह ग्रामीणों से भरी एक बस पकड़ी। यह बस ग्राम पिपरिया माल और कौआझिर से 14 ग्रामीणों को लेकर सुखसागर हॉस्पिटल जबलपुर जा रही थी। बीएमओ से कराई गई जांच में बस में सवार कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं मिला, जिससे फर्जी इलाज के नाम पर आयुष्मान कार्ड से राशि निकालने के खेल का पर्दाफाश हुआ है।

ग्रामीणों को कुछ पैसे देने का लालच भी दिया जाता है। बस में सवार लोगों के पास आयुष्मान कार्ड थे, लेकिन पूछताछ में सामने आया कि उन्हें कोई विशेष बीमारी ही नहीं है। एसडीएम फरहान जामदार ने बताया कि यह स्पष्ट रूप से फर्जीवाड़े का मामला है। एक हजार लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया का कहना है कि ये गंभीर मामला है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुखसागर हॉस्पिटल के जिम्मेदारों को भी तलब किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को संदिग्ध अस्पतालों के क्लेम की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने ग्रामीणों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें यह निकलकर आया है कि अब तक एक हजार लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है।