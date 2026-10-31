ग्वालियर में मां के काम पर जाते ही नाबालिग के साथ दरिंदगी, नगदी और जेवर भी साथ ले गया आरोपी, 5 पर FIR

बता दें कि, शहर के बहोड़ापुर इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा की सोशल मीडिया पर दिसंबर 2025 में आरोपी नितेश शर्मा से पहचान हुई थी। पहचान के बाद सोशल मीडिया पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। आरोपी ने कई बार प्यार का इजहार किया, जबकि पीड़िता ने कई बार उसे मना किया कि वह उससे सिर्फ दोस्ती रखेगी, लेकिन आरोपी पीछा करने और तंग करने लगा।

वह अपने साथी के साथ रात में शराब पीकर पीड़िता के घर के नीचे हंगामा करता और बीयर की बोतलें फोड़ता था। 15 जनवरी 2026 की दोपहर जब पीड़िता की मां काम पर गई हुई थीं, तब नितेश अपने साथी के साथ घर में घुस आया।