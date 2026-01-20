डिंडौरी में एक ही दिन में 48 हजार से अधिक बालिकाओं और महिलाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट, जिले ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी: जिले ने सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत संचालित नवाचार सुदृढ टूरी, आज स्वस्थ कल सशक्त अभियान के तहत जिले में एक ही दिन में 48 हजार से अधिक बालिकाओं एवं महिलाओं का हीमोग्लोबिन परीक्षण किया गया। इस उपलब्धि के साथ जिला प्रशासन डिंडौरी ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दोनों में अपना नाम दर्ज कराया।

यह उल्लेखनीय है कि जिले के नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में किए गए परीक्षणों का डिजिटल डाटा अभी अपलोड नहीं हुआ है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार कुल हीमोग्लोबिन परीक्षणों की संख्या 50 हजार से अधिक रही है, जिससे यह उपलब्धि और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जिला प्रशासन के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास विभाग के समन्वय से सफल अभियान किया।

यह व्यापक एनीमिया जांच अभियान जिले के 620 विद्यालयों एवं 9 महाविद्यालयों में आयोजित किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य किशोरियों एवं महिलाओं में एनीमिया की समय पर पहचान, पोषण स्तर में सुधार तथा दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण के माध्यम से उनके समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा। अभियान में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, जनजातीय कार्य विभाग की सक्रिय एवं समन्वित सहभागिता रही। बालिकाओं एवं महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए अपने हीमोग्लोबिन स्तर की जानकारी प्राप्त की, जिससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।