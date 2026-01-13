डिंडौरी: किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष का आपत्तिजनक ऑडियो वायरल, अपनी ही पार्टी और कार्यकर्ताओं को दी गालियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रेवा प्रसाद झारिया का एक आपत्तिजनक ऑडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो की पुष्टि स्वयं किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने ही नईदुनिया से चर्चा के दौरान करते हुए गलती से यह पोस्ट ग्रुप में डलने की बात कहकर पल्ला झाड़ने का प्रयास तो किया, लेकिन ऑडियो में आपत्तिजनक बातों को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। ऑडियो में कांग्रेस के संबंधित नेता अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को मरे मराए बता रहे हैं। वे इतने पर भी नहीं रुके, उनके द्वारा एक जाति विशेष सहित अपनी ही पार्टी को गाली-गलौज भी दिया गया। नेताजी बहुजन समाज पार्टी का गमछा पहनने की इच्छा भी जताते नजर आए।

चार मिनट के ऑडियो पर मचा घमासान लगभग चार मिनट के इस ऑडियो में घमासान मचा हुआ है। ऑडियो में कांग्रेसी नेता नवनियुक्त बसपा जिलाध्यक्ष को लंबा-चौड़ा ज्ञान दे रहे हैं। वे किस तरह बहुजन समाज पार्टी को स्टैंड करना है, इससे संबंधित बातें भी कह रहे हैं। ऑडियो में शहपुरा के पूर्व विधायक भूपेंद्र मरावी के साथ भाजपा नेता और शहपुरा के वर्तमान विधायक ओमप्रकाश धुर्वे का भी जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि इनमें कितनी ताकत है; आदमी ही नहीं चाहेंगे तो वे क्या कर सकते हैं। कांग्रेसी नेता ने यह भी कहा कि एससी समाज तो असली बहुजन समाज पार्टी का ही वोटर है। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कांग्रेस के मरे मराए कार्यकर्ता कुछ नहीं कर रहे। इस मामले में वे एक जाति विशेष को विदेशी बताते हुए गंदी-गंदी गालियां देते भी सुनाई दे रहे हैं। यह ऑडियो शहपुरा जनपद के पास का बताया जा रहा है।