    सावधान!.. SIR के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड, कॉल करके मांग रहे OTP; पुलिस ने जारी की यह एडवाजरी

    मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में मतदाता सूची SIR के नाम पर ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ठग SIR के नाम पर फोनकर ओटीपी मांग रहे हैं और ठगी कर रहे हैं। इससे बचने के लिए जिला पुलिस प्रशासन की ओर एडवाजरी जारी की गई है।

    By Ashish Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 04:10:28 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 04:20:38 PM (IST)
    1. डिंडौरी जिला पुलिस अधीक्षक ने के लोगो के लिए जारी की एडवाइजरी
    2. साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी पीड़ितों से संपर्क करने की दी सलाह
    3. ओटीपी साझा न करने के साथ SIR ऐप डाउनलोड न करने की भी सलाह

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में आदिवासी बहुल जिले डिंडौरी में भी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। जिले के बाजाग, करंजिया और समनापुर जनपद क्षेत्र में एसआईए के नाम पर लोगों को फोन करते हुए ओटीपी मांगने के साथ SIR एप डाउनलोड करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।

    इस तरह के मामले सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह ने जिले के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने पत्र जारी कर धोखाधड़ी के प्रयास होने पर तुरंत पीड़ितों को साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 में संपर्क करने की सलाह दी है। बताया गया कि साइबर ठग एसआईआर के नाम पर नागरिकों के मोबाइल नंबर पर कॉल मैसेज और व्हाट्सएप भेज कर ओटीपी प्राप्त करते हैं, और फर्जी SIR एप इंस्टॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं।


    एसपी ने बताया कि यह एक गंभीर साइबर अपराध है, जिसका उद्देश्य मोबाइल डाटा, बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया और यूपीआई लेनदेन को हैक करना बताया जा रहा है। पुलिस ने यह सलाह दी है कि कोई भी ओटीपी साझा न करें।

    पुलिस को दें तत्काल सूचना

    साथ ही एसपी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को बीएलओ या सरकारी अधिकारी बताकर एसआईआर अपडेट के लिए मोबाइल पर ओटीपी मांगे तो उसे न बताएं। साथ ही तत्काल पुलिस को भी सूचना दें। जिले के भानपुर निवासी छोटेलाल सिंह के पास भी इसी तरह के फोन सामने आए। यद्यपि सूझबूझ से उन्होंने जानकारी साझा नहीं की।

