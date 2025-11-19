सावधान!.. SIR के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड, कॉल करके मांग रहे OTP; पुलिस ने जारी की यह एडवाजरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में आदिवासी बहुल जिले डिंडौरी में भी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। जिले के बाजाग, करंजिया और समनापुर जनपद क्षेत्र में एसआईए के नाम पर लोगों को फोन करते हुए ओटीपी मांगने के साथ SIR एप डाउनलोड करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।

इस तरह के मामले सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह ने जिले के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने पत्र जारी कर धोखाधड़ी के प्रयास होने पर तुरंत पीड़ितों को साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 में संपर्क करने की सलाह दी है। बताया गया कि साइबर ठग एसआईआर के नाम पर नागरिकों के मोबाइल नंबर पर कॉल मैसेज और व्हाट्सएप भेज कर ओटीपी प्राप्त करते हैं, और फर्जी SIR एप इंस्टॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं।