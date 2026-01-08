डिंडौरी में ट्यूमर पीड़ित युवती को मिला 'पीएम श्री' योजना का सहारा, कलेक्टर की पहल पर एयरलिफ्ट कर भेजी गईं भोपाल

मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 01:31:06 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 01:31:06 PM (IST)
    मरीज को एयरलिफ्ट किया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले के ग्राम पिपरिया की रहने वाली 25 वर्षीय कीर्ति चंदेल को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स भोपाल भेजा गया। कीर्ति चंदेल के माता-पिता खेती-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे बेटी की गंभीर बीमारी का महंगा इलाज कराने में सक्षम नहीं थे।

    सेहत में सुधार नहीं

    भाई पुनु दास चंदेल ने बताया कि दो माह पूर्व रायपुर मेडिकल कॉलेज में कीर्ति के कमर के ट्यूमर की सर्जरी कराई गई थी, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार न होने पर उन्हें मंगलवार को जिला चिकित्सालय डिंडोरी के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय अधिकारी डॉ. मनोज पांडे ने तत्काल कलेक्टर अंजू पवन भदोरिया को वस्तुस्थिति से अवगत कराया।


    एयर एम्बुलेंस की सुविधा

    कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मध्य प्रदेश शासन और उच्च अधिकारियों से चर्चा की, जिसके बाद केंद्र सरकार की 'पीएम श्री' योजना के अंतर्गत मरीज को एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

    रवाना करने से पूर्व कलेक्टर ने स्वयं एयर एम्बुलेंस में जाकर कीर्ति से बात की और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वे बिल्कुल चिंता न करें, वे जल्द स्वस्थ हो जाएंगी। कलेक्टर ने अपना निजी मोबाइल नंबर भी साझा किया ताकि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर वे सीधे संपर्क कर सकें और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

    शीघ्र स्वस्थ होने की कामना

    इस विशेष एयर एम्बुलेंस का संचालन पायलट कैप्टन जे.एस. चौहान और कैप्टन संजय कुमार शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें मरीज के साथ उनके परिवार का एक सदस्य और डॉक्टर श्री पंकज मौजूद रहे। इस दौरान जिला प्रशासन से एसडीएम भारती मेरावी, एसडीओपी सतीश द्विवेदी, जिला चिकित्सालय अधिकारी मनोज पांडे सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। जिले के नागरिकों ने कीर्ति चंदेल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

