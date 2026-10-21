डिंडौरी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर नाच रहा युवक अचानक गिरा, इलाज के दौरान मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। डिंडौरी जिला मुख्यालय में बुधवार की रात दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान निकले चल समारोह में एक दर्दनाक हादसा हो गया। डीजे की धुन पर नाचते समय एक 25 वर्षीय युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा।

साथियों द्वारा उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद समारोह में अफरा-तफरी मच गई। सिटी कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।