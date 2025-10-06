MP में सीएम हाउस के सामने दंपती ने किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना/भोपाल। गुना में दुकान खाली कराने को लेकर मालिक और किराएदार के बीच का विवाद राजधानी भोपाल तक पहुंच गया। सोमवार को किराएदार ने भोपाल में पत्नी संग सीएम हाउस के समीप आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर कर आए थे। किराएदार पर दो दिन पहले महिला थाने में दुकान मालिक महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था।

मालकिन और किराएदार में चल रहा विवाद इधर, सूत्रों ने बताया कि दुकान मालिक महिला भी सोमवार को मामले में मुख्यमंत्री को शिकायत दर्ज कराने राजधानी पहुंच गई। गुना के निचले बाजार स्थित उक्त दुकान की रजिस्ट्री महिला के नाम है, जिसे वर्षों पहले सराफा व्यापारी देवकीनंदन सोनी को किराए पर दिया था। दुकान मालिक महिला का आरोप है कि देवकीनंदन ने लंबे समय से किराया नहीं दिया और दुकान भी खाली नहीं कर रहा है। इससे उलट उसे धमकियां मिलने लगीं। इस संबंध में दोनों पक्ष हाल ही में एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं।