मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    एकतरफा प्यार में पागल हुआ छात्र... महिला प्रोफेसर को दी एसिड अटैक की धमकी, थाने पहुंची पीड़िता

    MP News: माधव विधि महाविद्यालय की महिला सहायक प्राध्यापक को वहीं के छात्र दुष्यंत सागर ने धमकी दी है। वह प्राध्यापक पर दोस्ती करने के लिए दबाव डालता था। जब इनकार किया तो पीछा करने लगा। बीते रोज तो उसने सारी हदें पार कर डालीं। उसने महिला सहायक प्राध्यापक का घर तक पीछा किया। फिर घर से करीब 100 कदम की दूरी पर तेजाब से हमला करने की धमकी दी।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 10:02:26 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 10:02:26 PM (IST)
    एकतरफा प्यार में पागल हुआ छात्र... महिला प्रोफेसर को दी एसिड अटैक की धमकी, थाने पहुंची पीड़िता
    प्यार में पागल छात्र की महिला प्रोफेसर को दी धमकी। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. प्यार में पागल छात्र की महिला प्रोफेसर को दी धमकी
    2. इनकार करने पर एसिड अटैक की दे डाली धमकी
    3. वह प्राध्यापक पर दोस्ती करने के लिए डालता था दबाव

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। माधव विधि महाविद्यालय की महिला सहायक प्राध्यापक को वहीं के छात्र दुष्यंत सागर ने धमकी दी है। वह प्राध्यापक पर दोस्ती करने के लिए दबाव डालता था। जब इनकार किया तो पीछा करने लगा। बीते रोज तो उसने सारी हदें पार कर डालीं। उसने महिला सहायक प्राध्यापक का घर तक पीछा किया। फिर घर से करीब 100 कदम की दूरी पर तेजाब से हमला करने की धमकी दी। शिकायत पर मुरार थाना पुलिस ने आरोपित छात्र को पकड़ा है, उस पर एफआईआर दर्ज की है।

    दोस्ती करने के लिए डालता था दबाव

    मुरार क्षेत्र में रहने वाली 40 वर्षीय महिला नई सड़क स्थित माधव विधि महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। यहां शिवपुरी का रहने वाला दुष्यंत सागर कानून की पढ़ाई कर रहा है। वह ग्वालियर के थाटीपुर क्षेत्र में किराये के मकान में रहता है। वह कई दिनों से महिला सहायक प्राध्यापक के पीछे पड़ा था। वह संस्थान में भी रास्ता रोककर दोस्ती करने के लिए दबाव डालता था। सहायक प्राध्यापक ने उसे समझाया और कहा कि वह उससे दोस्ती नहीं कर सकती। इसके बाद उसका सिरफिरापन और बढ़ गया।

    यह भी पढ़ें- पहले चोरी, फिर सीनाजोरी... दुष्कर्म के आरोपी कारोबारी मुक्तेश जैन ने पीड़िता को निर्वस्त्र कर घुमाने की दी धमकी, Video वायरल

    तेजाब से हमला करने की दी धमकी

    वह कॉलेज से घर तक उनका पीछा करने लगा। वे जब महाविद्यालय से घर के लिए निकली। घर से करीब 100 कदम की दूरी पर ही छात्र ने रोक लिया। यहां उसने तेजाब से हमला करने की धमकी दे डाली। इसके बाद सहायक प्राध्यापक अपने घर पहुंचीं। फिर स्वजन के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.