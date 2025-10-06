एकतरफा प्यार में पागल हुआ छात्र... महिला प्रोफेसर को दी एसिड अटैक की धमकी, थाने पहुंची पीड़िता

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। माधव विधि महाविद्यालय की महिला सहायक प्राध्यापक को वहीं के छात्र दुष्यंत सागर ने धमकी दी है। वह प्राध्यापक पर दोस्ती करने के लिए दबाव डालता था। जब इनकार किया तो पीछा करने लगा। बीते रोज तो उसने सारी हदें पार कर डालीं। उसने महिला सहायक प्राध्यापक का घर तक पीछा किया। फिर घर से करीब 100 कदम की दूरी पर तेजाब से हमला करने की धमकी दी। शिकायत पर मुरार थाना पुलिस ने आरोपित छात्र को पकड़ा है, उस पर एफआईआर दर्ज की है।

दोस्ती करने के लिए डालता था दबाव मुरार क्षेत्र में रहने वाली 40 वर्षीय महिला नई सड़क स्थित माधव विधि महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। यहां शिवपुरी का रहने वाला दुष्यंत सागर कानून की पढ़ाई कर रहा है। वह ग्वालियर के थाटीपुर क्षेत्र में किराये के मकान में रहता है। वह कई दिनों से महिला सहायक प्राध्यापक के पीछे पड़ा था। वह संस्थान में भी रास्ता रोककर दोस्ती करने के लिए दबाव डालता था। सहायक प्राध्यापक ने उसे समझाया और कहा कि वह उससे दोस्ती नहीं कर सकती। इसके बाद उसका सिरफिरापन और बढ़ गया।