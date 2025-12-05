मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Guna Bus Accident: कानपुर से इंदौर जा रही बस गुना जिले में पलटी, एक यात्री की मौत और 14 घायल

    कानपुर से इंदौर जा रही यात्री बस शुक्रवार सुबह करीब छह बजे गुना जिले के बीनागंज बायपास पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 14 यात्री घायल हो गए। इनमें से दो घायलों को भोपाल रेफर किया है। बताया गया है कि बस ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी, जिससे बस अनियंत्रित हो गई थी।

    By Dhruv Kumar
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 09:48:59 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 09:52:00 AM (IST)
    Guna Bus Accident: कानपुर से इंदौर जा रही बस गुना जिले में पलटी, एक यात्री की मौत और 14 घायल

    नवदुनिया प्रतिनिधि, गुना। कानपुर से इंदौर जा रही यात्री बस शुक्रवार सुबह करीब छह बजे गुना जिले के बीनागंज बायपास पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 14 यात्री घायल हो गए। इनमें से दो घायलों को भोपाल रेफर किया है।

    बताया गया है कि बस ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी, जिससे बस अनियंत्रित हो गई थी। इधर, हादसे की सूचना मिलते ही कलेक्टर किशोर कन्याल और एसपी अंकित सोनी भी घटनास्थल पहुंचे हैं।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.