ग्वालियर बस स्टैंड से ढाई साल की बच्ची का किडनैप, पुलिस की नाकाबंदी से पार्क में छोड़ भागा बदमाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर बस स्टैंड से ढाई वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण करने वाला आरोपी वारदात के 24 घंटे बाद भी पकड़ा नहीं जा सका है। आरोपी बच्ची को गोद में लेकर भागा था। इसके बाद पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई। घबराहट में वह कंपू स्थित केआरएच यानी कमलाराजा अस्पताल के पार्क में बच्ची को छोड़कर भाग गया। बच्ची सकुशल मिल गई है और पुलिस ने उसे उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया है। अब आरोपी की तलाश की जा रही है।

वाशरूम गई मां, गोद में लेकर भागा बदमाश मूल रूप से टीकमगढ़ की रहने वाली राधा पत्नी हरिशचंद्र अहिरवार ग्वालियर में अपने पति के साथ मजदूरी करती है। चार दिन पहले पति से झगड़ा होने के बाद वह बस स्टैंड पर आकर रहने लगी थी। रविवार रात करीब 12 बजे महिला वाशरूम के लिए गई। तभी विवेक निवासी पन्ना वहां आया और बच्ची को गोद में लेकर भाग गया।