MP Top News: एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत, अपने लाल के बलिदान पर रोया पूरा गांव, भोपाल में 113 लोगों पर होगी FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, जिससे मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। वे मंत्रियों और विधायकों के प्रदर्शन का आकलन करेंगे। विभागवार ग्रेडिंग तय की जाएगी और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर विचार हो सकता है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
देवास के संवरसी गांव में शहीद नायक संजय मीणा की अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। संजय के 10 वर्षीय पुत्र युवराज ने मुखाग्नि दी। पत्नी को पहले नहीं बताया गया था, रात में उन्होंने किया था करवा चौथ का पूजन। सुबह गांव के अधिकांश घरों में चूल्हा नहीं जला, दुकानें व अन्य प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जहां 113 लोगों पर एफआईआर दर्ज होगी। ये लोग खेती की जमीन पर अवैध कॉलोनियां काटकर प्लाट बेच रहे थे। कलेक्टर न्यायालय ने एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
उज्जैन के खाचरौद में एक महिला उर्मिला चौधरी को प्रेतबाधा बताकर बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। लोहे की जंजीर से पीटा गया, हाथ जलाए गए और गर्म सिक्का माथे पर रखा गया। पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में लिया है। उर्मिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
खरगोन के भीकनगांव में स्कूल बस पलटने से एक दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, गनीमत रही कोई गंभीर घायल नहीं हुआ। पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। घटना शनिवार सुबह 9 बजे हुई जब बस ज्ञानदीप स्कूल जा रही थी। सभी बच्चों का भीकनगांव अस्पताल में उपचार चल रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
जबलपुर के गलगला मुकादम गंज में तीन मंजिला दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। दीपावली के लिए रखा सजावटी सामान जलकर खाक हो गया। नगर निगम के सात दमकल वाहनों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही घटना तड़के हुई, उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)