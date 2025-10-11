MP Top News: एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत, अपने लाल के बलिदान पर रोया पूरा गांव, भोपाल में 113 लोगों पर होगी FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, जिससे मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। वे मंत्रियों और विधायकों के प्रदर्शन का आकलन करेंगे। विभागवार ग्रेडिंग तय की जाएगी और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर विचार हो सकता है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

देवास के संवरसी गांव में शहीद नायक संजय मीणा की अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। संजय के 10 वर्षीय पुत्र युवराज ने मुखाग्नि दी। पत्नी को पहले नहीं बताया गया था, रात में उन्होंने किया था करवा चौथ का पूजन। सुबह गांव के अधिकांश घरों में चूल्हा नहीं जला, दुकानें व अन्य प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)