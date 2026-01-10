ग्वालियर में तेज धमाके के साथ फटी 30 इंच की पाइपलाइन, कई घरों में आईं दरारें, नींव हिलने से कॉलोनी में मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर के सागरताल क्षेत्र स्थित 'अर्नव ग्रीन सिटी' (फार्म फोर कॉलोनी) में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 6:25 बजे तेज आवाज के साथ पानी की 30 इंच चौड़ी मुख्य लाइन अचानक फूट गई। पाइपलाइन फटने से पानी का दबाव इतना जबरदस्त था कि वह मकानों के चबूतरे तोड़कर बाहर निकल आया, जिससे पूरी कॉलोनी में अफरा-तफरी मच गई।
इस हादसे के कारण कॉलोनी की सड़कें धंसक गईं और आधा दर्जन से अधिक मकानों की नींव हिल गई, जिससे घरों की दीवारों में गंभीर दरारें आ गईं। कई घरों के अंदर पानी भर गया, जिसके चलते लोग जान बचाने के लिए आनन-फानन में बाहर की ओर भागे। घटना की सूचना मिलने के बाद पीएचई (PHE) के अमले ने मौके पर पहुंचकर पानी की आपूर्ति बंद कराई, तब जाकर रिसाव थमा।
घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे अपर आयुक्त प्रदीप तोमर के सामने स्थानीय निवासियों ने जमकर आक्रोश जताया। लोगों का आरोप है कि कालोनाइजर सूरज शर्मा और नगर निगम की भवन शाखा की साठगांठ के चलते मुख्य पाइपलाइन के ठीक ऊपर ही प्लॉट काट दिए गए। निवासियों ने कालोनाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए निगमायुक्त संघ प्रिय ने सिटी प्लानर महेंद्र अग्रवाल से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही क्षतिग्रस्त पाइपलाइन और धंसी हुई सड़क की मरम्मत कराई जाएगी। गौरतलब है कि यह कॉलोनी टीएंडसीपी और नगर निगम से अनुमतियां प्राप्त कर बसाई गई है, ऐसे में पाइपलाइन के ऊपर निर्माण की अनुमति मिलना जांच का विषय है।
अर्नव ग्रीन सिटी में पानी की पाइपलाइन फूटने के कारणों की जांच कराई जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया है कि पाइपलाइन के ऊपर प्लाट काट दिए गए हैं। ऐसे में सिटी प्लानर महेंद्र अग्रवाल से मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। इस मामले में यदि कालोनाइजर की गलती है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा- संघ प्रिय, आयुक्त नगर निगम।