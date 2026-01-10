ग्वालियर में तेज धमाके के साथ फटी 30 इंच की पाइपलाइन, कई घरों में आईं दरारें, नींव हिलने से कॉलोनी में मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर के सागरताल क्षेत्र स्थित 'अर्नव ग्रीन सिटी' (फार्म फोर कॉलोनी) में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 6:25 बजे तेज आवाज के साथ पानी की 30 इंच चौड़ी मुख्य लाइन अचानक फूट गई। पाइपलाइन फटने से पानी का दबाव इतना जबरदस्त था कि वह मकानों के चबूतरे तोड़कर बाहर निकल आया, जिससे पूरी कॉलोनी में अफरा-तफरी मच गई।

मकानों की नींव हिली, घरों में घुसा पानी इस हादसे के कारण कॉलोनी की सड़कें धंसक गईं और आधा दर्जन से अधिक मकानों की नींव हिल गई, जिससे घरों की दीवारों में गंभीर दरारें आ गईं। कई घरों के अंदर पानी भर गया, जिसके चलते लोग जान बचाने के लिए आनन-फानन में बाहर की ओर भागे। घटना की सूचना मिलने के बाद पीएचई (PHE) के अमले ने मौके पर पहुंचकर पानी की आपूर्ति बंद कराई, तब जाकर रिसाव थमा।