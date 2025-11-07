MP पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में अनूठी पहल... अब कांस्टेबल पढ़ेंगे गीता का पाठ, हर दिन ध्यान से पहले गूंजेंगे श्लोक

मेरी खबरें
    MP News: एमपी के पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में श्रीरामचरितमानस पाठ की शुरुआत के बाद अब श्रीमदभागवत गीता का पाठ नव आरक्षकों को पढ़ाया जाएगा। मार्गशीर्ष माह की शुरुआत के साथ ही पुलिस के सभी ट्रेनिंग स्कूलों में गीता के श्लोक गूंजने लगे हैं। ग्वालियर के तिघरा स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में गुरुवार रात से इसकी शुरुआत होगी। हर दिन ध्यान सत्र से पहले गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा।

    By amit mishra
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 05:55:28 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 05:55:28 PM (IST)
    MP Police: अब कांस्टेबल पढ़ेंगे गीता का पाठ।

    HighLights

    1. मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में अनूठी पहल
    2. पूरे मार्गशीर्ष माह नवआरक्षक पढ़ेंगे गीता का पाठ
    3. ट्रेनिंग स्कूल में गुरुवार रात से इसकी शुरुआत होगी

    अनिम मिश्रा, नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। एमपी के पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में श्रीरामचरितमानस पाठ की शुरुआत के बाद अब श्रीमदभागवत गीता का पाठ नव आरक्षकों को पढ़ाया जाएगा। मार्गशीर्ष माह की शुरुआत के साथ ही पुलिस के सभी ट्रेनिंग स्कूलों में गीता के श्लोक गूंजने लगे हैं। भगवान श्रीकृष्ण को मार्गशीर्ष माह अतिप्रिय है। एडीजी राजाबाबू सिंह का कहना है- गीता जीवन का सार है, इसमें श्लोकों के माध्यम से नव आरक्षक हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम होंगे और उन्हें जीवन जीने की सीख गीता सिखाएगी। इस तरह की पहल पहली बार गई है। ग्वालियर के तिघरा स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में गुरुवार रात से इसकी शुरुआत होगी। हर दिन ध्यान सत्र से पहले पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में नव आरक्षकों को गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा।

    साढ़े चार हजार नव आरक्षक पढ़ेंगे गीता का पाठ

    पांच नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा संपन्न होने के बाद छह नवंबर से मार्गशीर्ष माह प्रारंभ हुआ। कहा जाता है- श्रीकृष्ण को यह माह अतिप्रिय है। इसलिए इस माह में गीता पाठ एवं श्रीकृष्ण की भक्ति की जाती है। एमपी के ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, पचमढ़ी, उज्जैन, सागर, रीवा, उमरिया में करीब साढ़े चार हजार नव आरक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। जुलाई से प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ हुआ। पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में पहली बार बेसिक पुलिस ट्रेनिंग के साथ नव आरक्षकों को बीएसएफ जवानों जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है।


    आयुर्वेद का भी पाठ पढ़ेंगे आरक्षक

    नव आरक्षकों को आयुर्वेद का भी पाठ पढ़ाया जा रहा है। प्रतिदिन नव आरक्षकों को मानसिक रूप से स्वस्थ्य रखने के लिए ध्यान सत्र होता है। इससे पहले श्रीरामचरित मानस का पाठ पढ़ते हैं। अब मार्गशीर्ष माह में श्रीमदभागवत गीता के श्लोक भी नव आरक्षकों को पढ़ाए जाएंगे। इसकी शुरुआत गुरुवार से होगी। कुछ जगह दिन में इसकी शुरुआत हो गई। ग्वालियर में रात में ध्यान सत्र से पहले गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। गीता के श्लोकों का अर्थ भी बताया जाएगा। जिससे नव आरक्षक जीवन जीने के तरीके सीख सकें।

    ग्वालियर में जेल के बंदियों तक को पढ़ाया था गीता का पाठ

    एडीजी राजाबाबू सिंह जब ग्वालियर रेंज के आइजी थे, तब उन्होंने गीता का पाठ जेल में बंदियों तक को पढ़ाया था। जेल व अलग-अलग शासकीय विभाग, पुलिस थानों, शैक्षणिक संस्थानों में गीता का वितरण किया था।

    पुलिस प्रशिक्षण अधिकारी ने क्या कहा?

    एमपी पुलिस प्रशिक्षण एडीजी राजाबाबू सिंह ने कहा कि मार्गशीर्ष माह का शुभारंभ हो चुका है। यह चार दिसंबर तक चलेगा। शास्त्रों में इस माह को भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय माह बताया गया है। श्रीमदभागवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं- मैं मासानां मार्गशीर्षो अहम, यानि माहों में मैं मार्गशीर्ष हूं। इसलिए यह शुरुआत की गई है। सभी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में इस पवित्र माह में ध्यान सत्र से पूर्व गीता के अध्यायों का वाचन कराया जाएगा। इसकी शुरुआत गुरुवार से हो रही है। गीता के नियमित पाठन से निश्चित रूप से नव आरक्षकों को सही जीवन जीने की कला मिलेगी। उनका जीवन बेहतर होगा।

